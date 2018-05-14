Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 14:26

Mehmet Ceylan müjdeyi verdi

AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Mehmet Ceylan, Karabük Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binası’nın müjdesini verdi.

Mehmet Ceylan müjdeyi verdi

14 Mayıs 2018 14:26


Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcılığı görevinden istifa ederek AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı olan Ceylan, daha kaliteli hizmet vermek amacıyla, Karabük Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binasının projelendirildiğinin müjdesini verdi.


Ceylan, “Karabük Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin valilik binamızda 720 metrekarelik alanda, toplam 60 personel ile günlük ortalama 200 vatandaşa hizmet vermektedir. Halkımıza daha kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, Karabük Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasını 6 bin 505 metrekare olarak projelendirilmiştir. Yeni hizmet binamız ile ilgili EKAP’ a giriş tamamlanmış olup 04.06.2018 tarihinde ihalesi yapılacaktır. Tüm Karabüklü hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç