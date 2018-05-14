Mehmet Ceylan müjdeyi verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcılığı görevinden istifa ederek AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı olan Ceylan, daha kaliteli hizmet vermek amacıyla, Karabük Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binasının projelendirildiğinin müjdesini verdi.

Ceylan, “Karabük Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin valilik binamızda 720 metrekarelik alanda, toplam 60 personel ile günlük ortalama 200 vatandaşa hizmet vermektedir. Halkımıza daha kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, Karabük Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasını 6 bin 505 metrekare olarak projelendirilmiştir. Yeni hizmet binamız ile ilgili EKAP’ a giriş tamamlanmış olup 04.06.2018 tarihinde ihalesi yapılacaktır. Tüm Karabüklü hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.