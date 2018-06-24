Mehmet Ceylan ve milletvekili adayları oylarını kullandı

Ceylan, “ Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum Karabükümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimler demokrasi açısından cumhuriyetimiz açısından önemli bir kazanım. İyi ki demokratik bir ülkede seçimlere sahibiz, bir çok ülke bu imkanlara sahip değil. Bu seçimler birlikte sistemimizi daha da iyileştirme yönünde adımlar atıyoruz. Parlamenter sistemden bu seçimle birlikte cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmekte, sistemin zafiyetleri ortadan kaldırılarak daha hızlı, daha etkili, bir yönetim sistemine geçmiş oluyoruz. İnanıyorum ki bu sistem ülkemizin gelişmesi kalkınması için çok önemli bir sistem. Ben bu seçimin ülkemizin refahı güvenliği huzuruna vesile olmasına vesile olmasını diliyorum. İstikrarın büyümenin ve gelişmeye vesile olmasını diliyorum. Seçimler ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Karabük 1. Sıra Milletvekili Adayı Cumhur Ünal da Safranbolu Atatürk Anadolu lisesinde oyunu kullandı.

Bugün milletin seçim kararı günü olduğunu belirten Ünal, “Milletimiz büyük bir vakar içerisinde, olgunlukla oylarını kullanmaya devam ediyorlar. Bu tarihi bir seçim. Bugün tarihi bir gün. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimizin günü. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum Karabükümüz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

100.Yıl Mahallesi Yunus Emre İlkokulunda oyunu kullanan AK Parti Karabük 3.sıra Milletvekili Adayı Burhanettin Uysal, yapılan seçimin ülke için hayırlı olmasını diledi.