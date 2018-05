Mehmet Oğuz Baykan anneler gününü kutladı

Baykan, mesajında, annelere olan sevginin sadece anneler gününde hissettirilmesinin yanlış bir davranış olduğunu belirterek, “Anneler çocuklarını büyüten, yemeyip yediren, giymeyip giydiren, çocuklarının iyiliği için bir mum gibi tükenen varlıklardır. Anneler çocukları söz konusu olduğunda tüm tehlikeleri göze alabilen ve bizleri canları pahasına seven tek varlıktır. Bu sebeple anneler bir melek, anneler eşsiz bir kıymettir. Unutmamak gerekir ki anne her zaman sırtımızı yaslayacağımız yıkılmaz bir duvar, her zaman kucağında dinleneceğimiz eşsiz bir sığınaktır. ‘Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar’ atasözünden de anlaşıldığı gibi hayatımıza giren-çıkan yüzlerce insan vardır. Fakat hangisi bizi anneler gibi koruyup kollayıp aynı zamanda da sevgisini ve şefkatini gösterebilir ya da o insanın kendince tanımladığı sevgi kavramı anne sevgisinin ne kadar yakınından geçebilir? Annenin sevgisi ve bu anne sevgisini çocuğun hissedebilmesi o kadar önemlidir ve o kadar özel bir duygudur ki bu özel duyguyu da tek bir güne sığdırma çabası boştur bence. Annemiz tüm hayatı boyunca bizi zaten koşulsuz düşünmüştür. Anneler gününü sadece bir gün içine sığdırmak yanlıştır. Sadece bu gün değil de her gün annemize onu sevdiğimizi hissettirelim. Başımızın tacı, kalplerimizin ilacı, yuvalarımızın mimarı başta şehit annelerimizin olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyor, her birini ayrı, ayrı sevgi saygı ve hürmetle selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.