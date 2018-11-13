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Mehmet Uzun, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Yenice ilçesinde yapımı devam eden BSK (Sıcak Asfalt) çalışmalarını yerinde inceledi.


Çakıllar, Karahasan ve Nodullar grup yolunda devam eden asfalt çalışmaları hakkında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül'den bilgiler alan Genel Sekreter Uzun, kurum olarak başarılı işler gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirterek, “Bu sene köy yollarımızda sathi kaplama ile birlikte sıcak asfalt uygulamasına geçerek bir ilki daha gerçekleştirmiştik. İncelemesini yaptığımız grup yolunda 4,3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamız olacak. Şuana kadar da hedeflediğimiz şekilde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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