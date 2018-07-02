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02 Temmuz 2018 17:34

Mehmet Uzun’dan, İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem’e ziyaret

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Mehmet Uzun’dan, İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem’e ziyaret

02 Temmuz 2018 17:34


Genel Sekreter Uzun, Karabük’te İhlas Haber Ajansı muhabiri olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Karabük, Zonguldak, Bartın ve Karadeniz Ereğli bölgelerini kapsayan temsilcilikte İHA Karabük Bölge Müdürü olan Yasin Erdem’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Uzun yaptığı ziyarette, İl Özel İdaresi olarak yaptıkları çalışmalardan ve yaz sezonu ile açılan asfalt dönemi hakkında da bilgiler vererek, Yasin Erdem’e çalışma hayatında ve yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdem, Genel Sekreter Uzun’a ziyaretleri için teşekkür etti.




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