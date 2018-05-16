Serginin açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özalp, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Mekatronik Mühendisliği tarafından düzenlenen sergide Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri, bitirme projelerini ziyaretçilerin ilgisine sundu. Sergide yer alan; insansız kara ve hava aracı, bomba imha robotu, wifi-bluetooth kontrollü görüntü aktaran robot, 3D ve 3B yazıcılar, iki eksenli güneş takip sistemi, casus robot, ses kontrollü model araba gibi 80 farklı proje katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Açılış töreninde konuşan Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Çayıroğlu, mühendislik biliminin artık bir değişim sürecine girdiğini ifade ederek, “Günümüzde artık makine kavramından çok robot kavramına geçmek durumundayız. Üreteceğimiz her sistemin, kullanacağımız her makinenin robotik özellikler taşıdığında refah seviyemiz artacaktır. Bizlerde eğitimciler olarak geleceğimiz olan gençleri bu yönde yetiştirmemiz gerekiyor. Burada düzenlediğimiz sergi Mekatronik Mühendisliği öğrencilerinin bu amaçlar doğrultusunda yapmış olduğu özverili çalışmaları içermektedir. Ülkemizin milli teknolojik bilgi birikimine yapmış oldukları katkılarından dolayı hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Casus Robot havada, karada her yerde

Keşif ve gözetleme amaçlı kullanılmak üzere geliştirilen Casus Robot’un uçuş anında sınıra yaklaşıldığında fark edilmemek için bulunduğu noktaya iniş yaptığı belirtilerek, karada da hareket edebildiği ve Fpv uzaktan kamerası sayesinde ortamdaki her şeyi görüntüleyerek kullanıcıya anlık bilgi ulaştırabildiği bildirildi.