Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 17:48

Mescier, “Amacımız ihracatımızı arttırmaktır”

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye İhracat Meclisi tarafından hazırlanan ilk bin ihracatçı firmaların arasında Karabük’ten firmalarında bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Mescier, “Amacımız ihracatımızı arttırmaktır”

13 Haziran 2018 17:48


Mescier, Karabük iş dünyasının rekabetçi yapısını güçlendirecek sağlam projeler üretmek ve bu projelere azami ölçüde katkıda bulunmak ve uluslararası işbirliklerimizi geliştirmek mecburiyetinde olduklarını belirtti.


Türkiye ekonomisinin güçlü şekilde devam edebilmesi ve istikrarlı şekilde büyüyebilmesi için ihracatın önemli olduğunu ifade eden Mescier, "İhracatçımızın ülkesi adına bir şeyler yapmanın gayreti içinde olması ve mevcut pazarlarda paylarını koruması ve yeni pazarlar bulmak için mücadelelerini sürdürmesi sonucunda en büyük bin ihracatçı listesinde firma sayısının artması çok önemli bir gelişmedir. Bizler ihracatımızı daha üst seviyelere çıkarmak istiyorsak, rekabet gücü yüksek, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık veren, katma değer artışı sağlayan yüksek ürünler elde eden firmalarımızın sayısını çoğaltmak en büyük hedefimizdir” diye konuştu.


“Amacımız ihracatımızı yukarılara çıkarmaktır”


Karabük TSO olarak en önemli görev ve sorumluluklarının, Karabük iş dünyasının rekabetçi yapısını güçlendirecek sağlam projeler üretmek olduğunu kaydeden Mescier, “Bu projelere azami ölçüde katkıda bulunmak ve uluslararası işbirliklerimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bununla beraber amacımız, yeni iş kollarının faaliyete geçmesiyle birlikte 326 milyon dolar seviyelerinde gezinen ihracatımızı daha da arttırmaktır” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç