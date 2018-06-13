Mescier, “Amacımız ihracatımızı arttırmaktır”

Mescier, Karabük iş dünyasının rekabetçi yapısını güçlendirecek sağlam projeler üretmek ve bu projelere azami ölçüde katkıda bulunmak ve uluslararası işbirliklerimizi geliştirmek mecburiyetinde olduklarını belirtti.

Türkiye ekonomisinin güçlü şekilde devam edebilmesi ve istikrarlı şekilde büyüyebilmesi için ihracatın önemli olduğunu ifade eden Mescier, "İhracatçımızın ülkesi adına bir şeyler yapmanın gayreti içinde olması ve mevcut pazarlarda paylarını koruması ve yeni pazarlar bulmak için mücadelelerini sürdürmesi sonucunda en büyük bin ihracatçı listesinde firma sayısının artması çok önemli bir gelişmedir. Bizler ihracatımızı daha üst seviyelere çıkarmak istiyorsak, rekabet gücü yüksek, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık veren, katma değer artışı sağlayan yüksek ürünler elde eden firmalarımızın sayısını çoğaltmak en büyük hedefimizdir” diye konuştu.

“Amacımız ihracatımızı yukarılara çıkarmaktır”

Karabük TSO olarak en önemli görev ve sorumluluklarının, Karabük iş dünyasının rekabetçi yapısını güçlendirecek sağlam projeler üretmek olduğunu kaydeden Mescier, “Bu projelere azami ölçüde katkıda bulunmak ve uluslararası işbirliklerimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bununla beraber amacımız, yeni iş kollarının faaliyete geçmesiyle birlikte 326 milyon dolar seviyelerinde gezinen ihracatımızı daha da arttırmaktır” ifadelerini kullandı.