Mescier, “Karabük’ten 3 firmanın bulunması gururlandırdı”

Mescier, İSO tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Mescier Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri Anonim Şirketi hakkında değerlendirme yaptı.

Karabük TSO Başkanı Mescier, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin ilk 500 firması arasında Karabük’ten 3 firmanın bulunması kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Gelecekte bu başarıyı yakalayacak firmaların çoğalması büyük arzumuzdur.Bizler ihracatımızı daha üst seviyelere çıkarmak istiyorsak rekabet gücü yüksek, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık veren katma değeri artışı sağlayan yüksek ürünler elde eden firmalarımızın sayısını çoğaltmak en büyük hedefimizdir” dedi.

Şirketlerin istihdamı, satış politikaları, ihracat rakamları, ar-ge ve inovasyon çalışmalarına verilen ağırlığın sıralamalarda önemli bir yeri olduğunu ifade eden Mescier, “Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlere düşen en önemli görev ve sorumluluk, Karabük iş dünyasının rekabetçi yapısını güçlendirecek sağlam projeler üretmek ve bu projelere azami ölçüde katkıda bulunmaktır. Bununla beraber yeni iş kollarının faaliyete geçmesiyle birlikte 326 milyon dolar seviyelerinde gezinen ihracatımız daha yukarılara çıkarmaktır” diye konuştu.