Mescier TBB'nin, bankalara yönelik tavsiye kararını değerlendirdi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Mescier, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi borçlarının vadelendirilmesine yönelik tavsiye kararını değerlendirdi.

Başkan Mescier borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının KOBİ'lere de tanınmasını sağlamak istediklerini, aynı zamanda firmaların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, reel sektöre destek olmak, bankacılık sektörünün yaşadığı sorunları ve bu sorunları giderecek çözümleri üretmek, üyelerinin uygun faizlerle finansmana erişimini sağlamak, ekonomik konuları istişare etmek amacıyla bazı banka genel müdürlerine bir dizi ziyarette bulunduklarını söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin ekonomik faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin tavsiye niteliğindeki kararına göre, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar için vadesi gelen taksitleri 24 aya kadar vade yapabilme kararı alındığını belirterek, “İş dünyası ve reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin bu hamle önemli nitelikte olup İlimizdeki bankaların da bu karara destek vermesi iş adamlarımıza yeni kolaylıklar sunacaktır. Bu yaklaşımlardan dolayı Türkiye Bankalar Birliği'ne teşekkür ederim” dedi.

"Enflasyonla mücadeleye destek"

Enflasyonla mücadele konusuna da değinen Mescier, kalkınma hedeflerinin önündeki en büyük engelin enflasyon artışının sanayiciden esnafa, memurdan işçiye kadar toplumun tüm kesimlerini etkilediğinden devletin son dönemde yaşanan gelişmeler karşısında önemli tedbirler aldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Enflasyonla mücadele kararı da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın almış olduğu ve piyasaları rahatlatmaya yönelik önemli bir adımdır. Kamu ve özel sektör el ele verirsek yüksek enflasyona karşı başarılı oluruz. Özel sektörümüzün üretim maliyetlerinin dengelenmesi, finansmana erişim ve vergi alanında yapılan düzenlemeler, enflasyonla etkin mücadeleyle birlikte iş dünyamızın elini de güçlendirecektir. Karabük TSO olarak bizler de ülkemizin geleceği, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve istikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekliyoruz. Enflasyonla mücadele konusunda üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle bu yönde yapılan çalışmaların ve uygulamaların yanında olduğumuzu bildiriyoruz.”