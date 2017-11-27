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27 Kasım 2017 14:30

Meşe güven tazeledi

MHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı 12.

Meşe güven tazeledi

27 Kasım 2017 14:30

Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Abdurrahman Meşe yeniden güven tazeledi.


Kent Meydanı konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyit Ahmet Karabacak, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan vekili Fatih Çapraz, Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Harmanbaşı ve bazı mahalle muhtarları, kadın kolları teşkilatı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.


Karabük’e hiçbir siyasi ayırım yapmadan sekiz yıldır hizmet ettiklerini ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 15 Temmuz öncesi ve sonrasında iktidar partisi tarafından kendilerine verilen desteğe teşekkür etti.


CHP’yi Atatürk dışında hiçbir konuyla ilgilenmemekle eleştiren Başkan Vergili, “Tabi Karabük’te başka partilerde var. Son günlerde Karabük ve Türkiye’de çevre ile ilgili bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede toplumun her kesiminden destek aldık. Ama bu güne kadar tek desteğini alamadığımız, bir tek cümle etmeyen bir CHP var. Bunların tek konuları Atatürk. Ne ekonomi, ne şehirler, ne de memleketle ilgili tek bir kabiliyetleri yok. CHP en önemli konulardan biri olan çevre konusunda en ufak bir beyanat vermedi” dedi.


Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen genel kurulda 175 oyun 173’ünü alan Abdurrahman Meşe yeniden başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.




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