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09 Mayıs 2018 13:35

MHP aday adayı Dönmez boş durmuyor

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayı Ahmet Dönmez, Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe’yi makamında ziyaret etti.

MHP aday adayı Dönmez boş durmuyor

09 Mayıs 2018 13:35


Sık sık teşkilatları ziyaret ettiğini ve bilgi alışverişinde bulunduğunu belirten Ahmet Dönmez şu açıklamayı yaptı:


"Ülkücü Hareketin Bilge Lideri, Liderimiz MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz gecesi gösterdiği iradeyle Türk Milleti’nin ve onun üzerine titrediği Türk Devleti’nin istikbali için bir ışık yanmış, bir işaret fişeği atılmıştır. İşte bu kutlu tavır, bu asil duruş, vatandaşlarımızın göğsünü siper etmesine ve darbecilere geçit vermemesine yol açmıştır. Bende "Firavuna karşı olmak yetmez, Musa’nın yanında yer almak gerekir" sözünden hareketle elimi taşın altına koymam gerektiğine inanarak, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin saflarında siyaset yapmaya karar verdim. Teşkilatlarımızın ve Genel Merkezimizin teveccühü bizden yana olursa Allah’ta nasip ederse, memleketim ve vatanım için tüm mesaimi harcamaya hazırım."




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