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25 Mayıs 2018 16:10

MHP ilk seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi

Karabük’te 24 haziran seçimleri için hızlı bir çalışma temposu sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi, ilk seçim bürosunu Hürriyet Caddesi’nde açtı.

MHP ilk seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi

25 Mayıs 2018 16:10


Milletvekili adaylarını ilk açıklayan parti olan Milliyetçi Hareket Partisi, seçim çalışmaları kapsamında ilk seçim bürosunu Hürriyet Caddesi’nde yoğun bir katılımın sağlandığı törenle açtı. Törene Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar, Milletvekili adayları Seyit Ahmet Karabacak, Çetin İpek, Ahmet Dönmez, parti teşkilatları, ülkü ocakları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.


Belediye Başkanı Rafet Vergili yaptığı konuşmada vatandaşları partisinin adaylarına destek vermeye davet etti. Açılış kurban kesimi ve okunan duanın ardından tamamlandı.




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