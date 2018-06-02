MHP Milletvekili adayları Yenice’de esnaf gezdi

MHP Karabük milletvekili adayları Seyit Ahmet Karabacak, Çetin İpek ve Ahmet Dönmez, 24 Haziran’da yapılacak 27’nci dönem milletvekili seçimleri öncesinde Yenice’yi ziyaret etti. MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Seyit Ahmet Karabacak, Çetin İpek ve Ahmet Dönmez, Yenice esnafını gezdi. MHP Karabük milletvekili adaylarının Yenice ziyaretinde MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları da eşlik etti.

Esnaflara, hayırlı işler dileyen Karabacak, İpek ve Dönmez esnaflarla sohbet ederek sorunları dinledi. Adaylar, kendilerini tanıtarak , 24 Haziran seçimlerinde Yeniceli esnaflardan destek istedi.