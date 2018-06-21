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21 Haziran 2018 17:21

MHP seçim çalışmalarına Eskipazar’da devam etti

Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Teşkilatı, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MHP seçim çalışmalarına Eskipazar’da devam etti

21 Haziran 2018 17:21


MHP Karabük Teşkilatı, seçim çalışmaları kapsamında Eskipazar ilçesinde halkın yoğun katılımıyla miting gerçekleştirdi. Mitinge Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP İl Başkanı Dr.Adem Kar, Milletvekili Adayları Seyit Ahmet Karabacak, Çetin İpek ve Ahmet Dönmez katıldı.


Milletvekili adaylarının konuşmalarının ardından söz alan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini belirterek, “Her Ak Parti’ye oy veren kardeşimizden evlerindeki iki oydan birisini Milliyetçi Hareket Partisi’ne istemek bizim anamızın ak sütü gibi helaldir. Bu helalin de yerine gelmesi için sizlerden bunu talep ediyoruz. Ve inanın ki Eskipazar değişecektir ve Eskipazar yeniden baştan yenilenecektir” dedi.




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