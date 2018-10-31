MHP teşkilatlarından Vergili'ye adaylık ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe teşkilatları Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret ederek 2019 seçimleri için yeniden aday olması talebinde bulundu.

İl ve ilçe teşkilatlarından herkesin katıldığı ziyarette Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin 31 Mart 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar aday olması isteğinde bulunuldu. Ziyarette konuşan MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin hizmetleri ile, MHP teşkilatına vermiş olduğu desteklerle ve partiye kazandırdığı başarılarla her türlü övgüyü hak ettiğini belirterek, “Teşkilatlarım adına kendilerine iki dönemdir Karabükümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. 31 Mart 2019 yerel seçimler için çalışmalar yavaş yavaş başladı. Tabi önceliğimiz Karabük İl Belediyesidir. Bu seçim sürecinde teşkilatlarımız olarak irademizi ve teşekkürümüzü iletmek üzere ziyarete geldik. Biz teşkilat olarak sizinle beraber çalışmaya, yürümeye devam etmek istiyoruz. Çünkü biz partimizde konum ve yerinizi kutup yıldızı, Türkiye'de belediyecilikte çığır açmış, partili partisiz herkesin sevgisini kazanmış şahsiyetsiniz. Bizler Belediye Başkanımız Rafet Vergili'nin üçüncü kez ve yeniden adaylığını kendilerinden talep ediyoruz” dedi.

“Davamız neredeyse ben oradayım"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise, kendisinin kesinlikle belediye başkanlığı görevini noktalamayı düşündüğünü ifade ederek, “Bizi tekrar görmek isteyenler olduğu için bu talebi çok ciddi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Davamız nerede ise ben oradayım. Davadan hiçbir beklentim olmadı ama davaya ne verebiliyorsam maddi manevi vermeye çalışacağım. Bugün burada söz vermem söz konusu değil. Benim en büyük arzum ve amacım bizden sonraki kuşaklara, uzun yıllar bu bayrağı taşıyabilecek arkadaşımızın etrafında toplanıp canı gönülden çalışıp bayrağı devretme zamanı geldi diye düşünüyorum. Ama bunu tekrar teşkilatımız ile değerlendiririz. Hep beraber bir arada olur istişare ederiz” diye konuştu.

“Menfaat üstü siyaset yapanlara teslim etmeyiz”

Yapmış oldukları anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimi Karabük'te kazandığını dile getiren Vergili şunları söyledi: “MHP'nin kesinlikle seçim korkusu yok. Size şu sözü veriyorum. Ben aday olmasam dahi adaymış gibi hangi arkadaşımızın arkasında toplanıyorsak sonuna kadar çalışmanın sözünü verebilirim. Çok üstün bir çoğunlukla seçimi Karabük'te inşallah kazanacağız. Şehircilikten anlamayan yalnız menfaatlerini düşünen ve menfaat üstüne siyaset yapan belediye başkanlığı yapacak siyasi partilere de Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediyeyi teslim etmeyiz. Bunu net olarak söylüyorum.”