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01 Haziran 2018 20:57

MHP’li Adaylar, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Milletvekili Adayları, 24 haziranda yapılacak olan seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

MHP’li Adaylar, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

01 Haziran 2018 20:57


MHP Karabük milletvekili adayları Seyit Ahmet Karabacak, Çetin İpek ve Ahmet Dönmez, MHP Kadın Kolları, Ülkü Ocakları ve parti teşkilatları ile beraber Bedesten İş Hanı ve Cuma Pazar’ındaki esnafları ziyaret ettiler.


Bedesten ve Cuma Pazar’ında partilerine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Seyit Ahmet Karabacak, “Ramazan ayı dolayısıyla seçim çalışmalarımız biraz dezavantajlı sürdürüyor olsak da hızlı bir tempo ve yoğun katılımla çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 24 Haziran’da içinizden bir kardeşiniz olarak Mecliste yer alacağız. Belediye Başkanımız Rafet Vergili olmazsa olmazımız bizim. Bize ve şehrimize örnek bir lider. İnşallah bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkacağız ve MHP’nin milletvekili veya vekilleri olacak. Allah bu süreçte yolumuzu açık etsin” dedi.




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