Milletvekili aday adayı Karakaş’tan Ramazan ayı mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili aday adayı Sertaş Karakaş, “On bir ayın sultanı olan Mübarek Ramazan-ı Şerif ayına bir kez daha kavuşabilmiş olabilmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. “ dedi.

Karakaş mesajında : “Ramazan-ı şerifin birlik ve beraberliğimize, sevgi ve kardeşliğimizin pekişmesine, hoşgörü ve bağışlamada yarışmamıza, sosyal yardımlaşma ve dayanışmada örnek olmamıza, ailemiz ve sevdiklerimizle sağlık, afiyet, bereket ve mağfiret dolu bir ay olmasını dileğiyle herkesin Ramazan-ı şerifini kutlarım.” ifadelerine yer verdi.