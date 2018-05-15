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15 Mayıs 2018 16:46

Milletvekili aday adayı Karakaş’tan Ramazan ayı mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili aday adayı Sertaş Karakaş, Ramazan ayı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Milletvekili aday adayı Karakaş’tan Ramazan ayı mesajı

15 Mayıs 2018 16:46


AK Parti Karabük Milletvekili aday adayı Sertaş Karakaş, “On bir ayın sultanı olan Mübarek Ramazan-ı Şerif ayına bir kez daha kavuşabilmiş olabilmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. “ dedi.


Karakaş mesajında : “Ramazan-ı şerifin birlik ve beraberliğimize, sevgi ve kardeşliğimizin pekişmesine, hoşgörü ve bağışlamada yarışmamıza, sosyal yardımlaşma ve dayanışmada örnek olmamıza, ailemiz ve sevdiklerimizle sağlık, afiyet, bereket ve mağfiret dolu bir ay olmasını dileğiyle herkesin Ramazan-ı şerifini kutlarım.” ifadelerine yer verdi.




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