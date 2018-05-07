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07 Mayıs 2018 16:42

Milletvekili Aday Adayı Mehmet Oğuz Baykan’dan temayül değerlendirmesi

AK Parti Karabük Milletvekili aday adayı Mehmet Oğuz Baykan, yapılan temayül yoklamasına katılan partililere teşekkür ederek, temayülün ülkeye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili Aday Adayı Mehmet Oğuz Baykan’dan temayül değerlendirmesi

07 Mayıs 2018 16:42


Milletvekili Aday Adayı Mehmet Oğuz Baykan, Karabük’te bir düğün salonunda gerçekleşen temayül yoklamasında toplam 34 aday adayı için 600 parti üyesinin oy kullandığını hatırlatarak, temayülün hayırlı olmasını diledi.


Temayül yoklaması sonuçları AK Parti Genel Merkezine iletildiğini belirten Baykan, “Temayülün partimiz ve şehrimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Rabb’imden dilediğim bu temayül sonuçlarının Genel Merkezimiz tarafından değerlendirilerek açıklanacak olan aday arkadaşlarımız şehrimizi, ülkemizi temsil edecek olan arkadaşlarımızın Mecliste Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemizi bu güne kadar olduğu gibi en hayırlı kararlar alıp idare edebileceklerine inanıyorum. 24 Haziran’da yapılacak olan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Karabük’ten çok değerli arkadaşlarımız Adalet ve Kalkınma Partisinden aday adayı olmuşlardır. Bu kutlu yürüyüşte tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diler, büyük katılım sağlayarak yeni Türkiye inşasında görev alacak arkadaşlarımız için temayül yoklamasına katılan tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza, mahalle temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.




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