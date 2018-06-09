Milletvekili adayı Güneş: “Muhalefetin Vizyonu Yok”

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini yoğun şekilde sürdüren Güneş, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, hedeflerinin seçimlerden zaferle ayrılmak olduğunu söyledi.

Güneş değerlendirmesinde muhalefete yüklenerek, “ Bizdeki muhalefetin ülkeye çivi çakma gibi bir derdi yok, bırakın çivi çakmayı, çakılmış çiviyi nasıl sökeriz onu düşünüyorlar. AK Partinin vizyon projelerini durdurma, engelleme, satma vaadi veriyorlar. Bakın, 3. Havaalanı, Nükleer Enerji Santralleri, Köprüler ve daha birçok hizmeti durduracaklarını açık açık söylüyorlar. Peki hemşerilerimizin karşısına hangi projelerle geliyorlar? Ben size söyleyim bunların projeleri AK Parti ne yapmışsa onu yıkmak veya sökmek. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, oy istemeye geldiklerinde vaatlerini sorsunlar, memlekete ne yapacaklar onu sorsunlar, ülkeyi nasıl kalkındıracaklar bunları sorsunlar, ne cevap verecekler. Şunu da söylemek gerekirse muhalefetin yıkıp sökme vaatleri, vizyonları olmadığını gösteriyor. AK Parti’nin projeleri karşısında ürettikleri bir şey de yok. Hemşerilerimizde muhalefetin hizmet edemeyeceklerini görüyor ve biliyor. Bu hizmetleri, projeleri Ak Partinin yapacağını da biliyor“ dedi.

Güneş seçim çalışmalarını haddehane ziyaretlerini sürdürerek devam etti.