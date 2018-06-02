Milletvekili adayı Uysal köy köy geziyor

Dr. Burhanettin Uysal, seçim çalışmalarına Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyüne ve Yortan Beldesine yaptığı ziyaretlerle devam ediyor.

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Ak Parti Milletvekili Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal Yortan pazarını gezerek, Pazar esnasının ve Yortan halkının nabzını tuttu. 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaparak Yortan halkının duasını ve desteklerini istedi.

Burhanettin Uysal Verdiği Sözü Tuttu

Yenice ilçesine Bağlı Şirinköy de, 2017 yılında yapılan referandum çalışmaları sırasında kendisinden elektrikli araba isteyen Şirinköy eski Muhtarı İbrahim Kurt’a verdiği sözü tuttu. Şirinköy köyündeki vatandaşları ziyaret eden Uysal, Kurt’un aracını teslim etti. Aracın tahsis edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Uysal, eski Muhtar İbrahim Kurt’un çok hizmetlerde bulunduğunu vurgulayarak hayırlı olmasını diledi.