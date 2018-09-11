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Milletvekili Cumhur Ünal halk günü toplantısına katıldı

Safranbolu’da vatandaşla yakın temas kurmak amacıyla geliştirilmiş projeler arasında yer alan Halk Günü Toplantıları devam ediyor.

Safranbolu'da vatandaşla yakın temas kurmak amacıyla geliştirilmiş projeler arasında yer alan Halk Günü Toplantıları devam ediyor.


Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da katıldı. Her konuda sıkıntıların, taleplerin rahatça anlatıldığı, yaşlıdan gence, emekliden öğrenciye kadar her kesimden vatandaşın katıldığı toplantıda Ürkmezer, sırası ile tüm katılımcılarla tek tek ilgileniyor. Belediye daire amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, vatandaşların çalışmalarla ilgili talepleri anında müdürlüğe bağlı ekiplere iletilerek en hızlı şekilde çözülmesi sağlanıyor. Ürkmezer toplantılar sayesinde yürütülen hizmetlerde nerelerde aksaklık olduğunu bire bir gözlemleme, tespit etme ve gerektiğinde de düzeltme şansı olduklarını, toplantıların kendilerine gelebilecek yanlış ve eksik bilgileri daha doğru bir biçimde fark etmelerini sağladığını belirtti.


Ürkemezer, “Ülkemizin bütün şehirleri ve o şehirde yaşayan vatandaşlar bizim için aynıdır, kültürel farklılıklar bizlerin hizmet politikasına engel teşkil etmiyor. Biz devletin elçileri olarak, vatandaşa yine devletin verdiği imkânları sunma noktasında aracılık eden idarecileriz” ifadelerini kullandı.


Ürkmezer ve Ünal toplantıya aileleri ile katılan miniklere de bazı hediyeler verildi.

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