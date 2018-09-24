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Milletvekili Cumhur Ünal Yortan esnafını ziyaret etti

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal , Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi esnafını ziyaret etti.


Karabük Milletvekili Ünal Yortan beldesinde bulunan esnafları ziyaret ederek sorunları dinledi ve hayırlı işler temennisinde bulundu.Milletvekili Ünal'ın esnaf ziyaretine AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, AK Parti Yortan beldesi teşkilat başkanı İhsan Sugeçti ve partililer eşlik etti.


Karabük Millletvekili Cumhur Ünal ; “Yortan Beldemizde kıymetli esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyarette bulunduk.Hemşehrilerimiz ile bir arada olmak bir bardak çaylarını içip yüreklerine dokunmak, varsa sıkıntılarını ve isteklerini dinlemek bizleri mutlu ediyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın”dedi.

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