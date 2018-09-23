Milletvekili Güneş teknolojiye ayak uydurdu

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde drone ile inceleme yaparak teknolojiye ayak uydurdu.

Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, bölgenin en modern 40 ünitelik Ağız ve Diş Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Eski devlet hastanesinin bulunduğu alanda Yıldırım Yapı Restorasyon İnşaat firması tarafından yapımı tamamlanan hastaneyi gezen vekiller firma yetkilisi Mehmet Gencer'den son sistem teknolojik bina ilgili bilgi aldılar.

‘Drone ile hastaneyi havadan görüntüledi'

Milletvekili Güneş, Ekim ayında hizmete girecek olan ağız ve diş hastanesini drone ile havadan görüntüleyerek teknolojiye ayak uyduran Güneş, hastanenin Karabük için güzel bir eser olduğunu ve hiçbir eksikliğinin kalmadığını belirterek, Her şey yerli yerinde dizayn edilmiş. Gerçekten Karabük için çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak diş hastanemiz, burada bölgenin hastanesi durumunda. Sağlık Bakanlığının kriterlerine uyarak bir düzenleme yapılmış. O bakımdan Karabük'te uzun yıllar eksikliği duyulan bir ihtiyacın giderilmiş olması teşekkürü gerektiriyor. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.