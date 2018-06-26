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26 Haziran 2018 15:30

Milletvekili Güneş’ten Karabüklülere teşekkür

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimlerinde Karabüklü seçmenlerin oyu ile seçilen ve 27.

Milletvekili Güneş’ten Karabüklülere teşekkür

26 Haziran 2018 15:30

Dönem AK Parti Karabük Milletvekili olan Niyazi Güneş bir teşekkür metni yayınladı.


Güneş teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi; “Değerli Karabüklü hemşehrilerim, 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.


Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde girdiğimiz bir seçimden yine milletimizin teveccühü ve desteği ile zaferle ayrılmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aldığımız bu sonuç ülkemizde ve şehrimizde birlik ve beraberliğimizin getirdiği bir başarı tablosudur. Bu süreçte bizlere destek veren, inanan, güvenen tüm hemşehrilerime bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Uzun süredir Karabük’e sayısız eser kazandıran ve kazandırmaya devam edeceğine inandığımız değerli büyüğümüz Mehmet Ali Şahin Bey’e ve çok değerli proje ve hizmetlere imza atan Prof. Dr. Burhanettin Uysal’a bilhassa teşekkür ediyorum. Kendilerinden devraldığımız hizmet bayrağını daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışacağımızı ve AK Parti olarak her zaman olduğu gibi yine tüm Karabük’ü kucaklayan bir siyaset izleyeceğimizi ifade etmek istiyorum.


Buradan seçimlerin başarıya ulaşmasında büyük paya sahip olan İl Başkanımız İsmail Altınöz Bey ve ekibine, Merkez İlçe Başkanımız Osman Uzunoğlu Bey ve ekibine, Safranbolu İlçe Başkanımız Ali Kaya Bey ve ekibine, Yenice İlçe Başkanımız Yılmaz Kırık Bey ve ekibine, Eskipazar Belediye Başkanımız Mustafa Yarkan Bey’e, İlçe Başkanımız İsmail Palaz Bey ve ekibine, Eflani Belediye Başkanımız İbrahim Ertuğrul Bey’e, İlçe Başkanımız Ersin Cebeci Bey ve ekibine, Ovacık Belediye Başkanı Zafer Küpler Bey’e, İlçe Başkanımız Yakup Narter Bey ve ekibine, Yortan Belediye Başkanımız Yılmaz Tiryaki Bey’e, İl Genel Meclis Üyelerimize, Seçim Koordinasyon Kurulu Başkanımız Hasan Yıldırım Bey ve ekibine, Kadın Kolları Başkanımız Saime Günal Öksüzoğlu Hanımefendi ve ekibine, Gençlik Kolları Başkanımız Hasan Şahin Bey ve ekibine, milletvekilliği aday adayı arkadaşlarıma, üniversite teşkilatımıza, lise teşkilatımıza, tüm mahalle başkanlarımıza ve burada ismini sayamadığım tüm kademelerdeki dava arkadaşlarıma teker teker teşekkür ediyorum. Seçimlerin güven ve huzur içinde geçmesini sağlayan tüm görevli arkadaşlara, seçim süreci boyunca her zaman güvenliğimizin teminatı olan kolluk kuvvetlerine, hemşerilerimizle aramızda köprü vazifesi gören basın mensubu kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum.


Ve son olarak gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından şahsen arayan ve ayrıca sosyal medya üzerinden tebrik mesajları ileten, seçim süresi boyunca desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz tüm kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim. Hepinizi, en kalbi duygularımla selamlıyorum.”




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