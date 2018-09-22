Milletvekili Güneş'ten mahalle ziyareti

Güneş, Soğuksu Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek yaklaşık 20 haneyi bulan evlerdeki doğal gaz konusunda yaşanan sıkıntıları dinleyerek yerinde inceleme yaptı. Mahalle sakinlerinin taleplerini not alan Güneş, “Sorunları olanlar var, önerileri olanlar var. Bugün vatandaşlarımızla bir araya gelerek sıkıntılarını dinlemek için mahallelerimizi ziyaret etmeye başladık. Burada yaşanan doğal gaz sıkıntısını gidermek için gerekli notlarımızı aldık, inşallah en kısa zamanda bu sorunları çözüp vatandaşlarımıza yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

Güneş, zaman zaman il, ilçe ve köyleri ziyaret edip vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyeceklerini söyledi.