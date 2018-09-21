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Milletvekili Ünal pazarcı esnafını ziyaret etti

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Karabük merkezde bulunan Cumapazarı esnafını ziyaret etti.


Beraberinde AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, AK Parti Karabük İl ve İlçe yönetimi ile beraber pazarcı esnafını ziyaret eden Milletvekili Ünal, AK Parti olarak bizler sadece seçimlerde değil her zaman esnafla halkla iç içe olmaya çalıştıklarını söyledi.


Ünal, Türkiye'deki son yaşanan gelişmeleri vatandaşlar ve esnafla değerlendirme imkanı bulduklarını da anlatarak, “Türkiye'yi darbe girişimleri ile dize getiremediler. Türkiye'yi terör örgütleriyle de teslim alamadılar. Türkiye'yi ekonomik darbe girişimiyle de dize getiremeyecekler, teslim alamayacaklar. Piyasadaki sorun ve sıkıntıların farkındayız. Türkiye bu sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelecek güçtedir. Türkiye bir kez daha bu süreci de güçlenerek atlatacaktır." dedi.

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