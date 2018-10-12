Milletvekilleri doktor ihtiyaçları için bakanlık'ta

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Karabük geneli doktor ihtiyaçlarını görüşmek için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman İslamoğlu'na ziyarette bulundu.

Karabük merkez ve ilçelerinin doktor ihtiyaçlarını tespit eden il sağlık müdürlüğünün talebi üzerine gerçekleşen görüşmede şehrin öncelikli doktor ihtiyaçları masaya yatırıldı. Hastanelerde hastaların sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi sağlık hizmeti almaları yönünde il geneli öncelikli branşlar İslamoğlu'na iletildi.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İslamoğlu ziyaretleri için milletvekillerine teşekkür ederek, doktor taleplerini değerlendireceklerini ve Karabük'ün uzman doktor ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edeceklerini söyledi.

İslamoğlu'na teşekkür eden Milletvekili Niyazi Güneş “ İlimizin bazı alanlarda doktor ihtiyaçları var bazı sebeplerle hastanelerimizden ayrılan doktorlarımızın yerine yeni doktorların gelmeleri için bugün temaslarımız oldu. Sayın Genel Müdürümüzün yaklaşımı son derece olumlu inşallah yakın zamanda ihtiyaçlarımızı giderecek bir çözüme kavuşacağız” dedi.

Milletvekili Cumhur Ünal ise, “İlimizin sağlık alanında önemli yatırımları var. Ancak bu alanın doktorlarımızla güce kavuşacağını biliyoruz. Görüşmemizde Genel Müdürümüze ihtiyaçlarımızı ilettik. Çözüm odaklı yaklaşımı bizi memnun etmiştir” dedi.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü makamında gerçekleşen görüşmede milletvekillerine Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara da eşlik etti.