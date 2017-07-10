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10 Temmuz 2017 15:13

Milli boksör Çağla Aluç, Avrupa ikincisi oldu

Karabüklü Milli boksör Çağla Aluç, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda finalde Fransız rakibine mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Milli boksör Çağla Aluç, Avrupa ikincisi oldu

10 Temmuz 2017 15:13


Bulgaristan’ın Sofya kentinde gerçekleşen Yıldız ve Genç Bayanlar Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’na 29 ülkeden 237 sporcu katılırken, Türkiye’yi temsilen yıldızlarda 13, gençlerde 10 olmak toplam 23 sporcu ter döktü. Turnuvada genç bayanlar kategorisinde 60 kiloda ringe çıkan Karabüklü Milli boksör Çağla Aluç, Macar rakibi Kamilla Finesz’i 5-0 yenerek finalde Fransız Fatia Benmessahel’ın rakibi oldu.


Baykan Arslan antrenörlüğünde turnuvaya katılan genç boksör, finalde Fransız rakibine mağlup olup Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.




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