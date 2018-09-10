Milli güreşçi Osman Yıldırım dünya şampiyonu

Karabük Üniversitesi öğrencisi milli güreşçi Osman Yıldırım, Brezilya'da düzenlenen Üniversiteler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Rus rakibini finalde yenerek 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Brezilya'nın Goiania kentinde 2-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Dünya Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Osman Yıldırım finalde Rus rakibi Zurabi Gedekhauri ile karşılaştı. Erkekler grekoromen stil 130 kiloda son Avrupa Şampiyonu olan Osman Yıldırım, Brezilya'da düzenlenen şampiyonada da zirveyi kaptırmadı ve Dünya Şampiyonu unvanının da sahibi oldu.

Osman Yıldırım ile birlikte mücadele eden milli güreşçilerimiz Ali Cengiz 87 kiloda ve Murat Dağ da 77 kiloda altın madalya kazanandı. Final müsabakalarının ardından Türk Milli Takımı, erkekler grekoromen stilde takım halinde Dünya 1.si oldu.