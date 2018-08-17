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17 Ağustos 2018 13:25

Minibüs elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Minibüs elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

17 Ağustos 2018 13:25


Kaza, sabah saatlerinde Yenice ilçesinde bulunan Karşıyaka köprü mevkiinde meydana geldi. Satı Mehmet Kuru yönetimindeki 09 HZ 338 plakalı minibüs Karabük istikametine seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü minibüste sıkışırken, araçta bulunan Sedat Ulu ve Fatma Kuru da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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