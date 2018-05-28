Minik Ceylin Tunçer’i sevindiren ziyaret

Elvin Ceylin Tunçer’i 5000 Evler Mahallesindeki evinde ziyaret eden Vali Çeber, babası Akın ve annesi Elvan Tunçer’den hastalığı ve tedavi süreci hakkında bilgiler aldı. Tunçer ailesinin ramazan aylarını da kutlayan Vali Çeber, minik Elvin Ceylin’in tedavisi için kendisinin üzerine düşen bir konunun olması durumunda her zaman yanlarında bulunacağını söyledi.

Ziyarette Vali Çeber’e Vali Yardımcısı Barboros Baran, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve öğretmen Tuğba Alpay eşlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için katıldığı Şehit Mehmet Dinçel İlkokulunda düzenlenen törenlerde kas rahatsızlığı nedeniyle halk oyunları öğretmeni nezaretinde gösteriye katılan 9 yaşındaki Elvin Ceylin Tunçer’i özel olarak tebrik etmiş ve tören boyunca elini tutarak yanına oturtmuştu.