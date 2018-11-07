Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesi kapsamında Karabük'te fidan dikimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen ve uygulama süresi 3 yıl olarak belirlenen ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' kampanyası kapsamında çok sayıda öğrenci öğretmenleri gözetiminde fidan dikti. Çocuklarda küçük yaşlarda doğa ve çevre bilincinin oluşturulması hedeflenen proje ile minik eller fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikim törenine Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Karabük İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Safranbolu İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Fidan dikiminin ardından tüm öğretmen ve öğrencilere günün anısına İşletme Müdürlüğü personeli tarafından çeşitli kırtasiye hediyeleri verilirken ikramda bulunuldu.