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14 Mayıs 2018 12:51

Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

Yenice Anaokulu Müdürlüğü’nde, öğrencilerin bir yılda hazırladığı eserler sergilendi.

Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

14 Mayıs 2018 12:51


Anaokulu öğrencilerinin yıl içerisinde yaptıkları ürünler ilgi gördü. Okulun 3,4 ve 5 yaş grubu ve özel eğitim öğrencileri tarafından serbest zaman, fen-doğa etkinlikleri ve sanat etkinlikleri çerçevesinde yapılan ürünlerin sergisine özellikle öğrencilerin aileleri ilgi gösterdi. Minik öğrencilerin hünerlerini sergilediği sergide, yırtma yapıştırma, katlama, kolaj, üç boyutlu maketler bulunuyor. Sergiye, Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Aktaş, Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt, okul müdürleri, daire amirleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.


Serginin açılışını yapan Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin çocuklarımızın gelişimi açısından önemli olduğunu aynı zamanda uzun bir eğitim hayatına hazırlık maiyetini taşıdığını, bu gibi etkinliklerin de çocukların yeteneklerinin sergilenmesi için bir fırsat olduğunu ayrıca ailelerinin kendi çocuklarının yeteneklerini görüp gururlanmaları gerektiğini söyledi.


Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve beraberindekiler daha sonra minik öğrencilerin hazırladığı sergiyi gezdi.




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