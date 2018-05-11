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11 Mayıs 2018 13:32

Minik öğrenciler satranç turnuvasında kıyasıya yarıştı

Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM), yılsonu sergi programı kapsamında Esentepe ve Yazıköy şubelerinde 2 ay süreyle satranç eğitimi alan İlköğretim öğrencileri arasında turnuva düzenlendi.

Minik öğrenciler satranç turnuvasında kıyasıya yarıştı

11 Mayıs 2018 13:32


Öğrencilerde olumlu rekabet duygusu oluşturmak ve sağlıklı gelişimlerine destek vermek amacıyla düzenlenen turnuva renkli görüntülere sahne oldu.


Zekânın, aklın, bilginin, bilgi ve teknoloji uygulamalarının akıllı çağında olunduğunu kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Ürkmezer sözlerine şöyle devam etti: “Satranç çocuklarımızın zeka gelişiminde önemli katkısı bulunan bir oyun türüdür. Matematik, strateji, bilim ve kurgu konuları çağın getirdiği teknolojik gelişmeler sebebiyle çok önemli alanlardır. Satranç sadece spor değil, çocukları çağın ruhuna uygun hazırlamaktadır, çocuklarımızın zihinsel, plan ve matematik yeteneklerini geliştirmeleri ve oyun kurgulamaları için önemli bir oyun türü olarak bilinmekte. Çocukları geleceğe hazırlamak için birçok aktivite yapıyoruz. Satranç’ın yeri çok farklı ve önemlidir. Bu tür zeka oyunlarını Safranbolu genelinde düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.


Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı turnuvada ilk 3’e giren yarışmacılara sürpriz ödüller verildi. Turnuva sonrası sergi ziyaretine gelen çocuklara, pamuk şeker, Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram edildi.




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