Safranbolu Belediyesi, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Safranbolu Belediye Spor işbirliğinde gerçekleştirilen özellikle Yaz Spor Okullarına katılan öğrencilerin katılım sağladığı turnuvanın finalinde çocuklar centilmence mücadele ederken katılan tüm çocuklara madalya verildi.

Turnuvanın festival kapsamında çocukları spora teşvik etmek, Mahalle Kültürü olan yan temanın adına uygun olarak, geçmişte büyüklerin mahalle aralarında kendi aralarında oynadıkları futbol karşılaşmalarını hatırlatmak ve çocukların kaynaşmalarını sağlamak amacı ile böyle bir turnuva düzenlediklerini kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer; “Bu turnuva bu yıl 19. su gerçekleşen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlendi. Ancak Kaymakamlık ve Belediye olarak yıl boyunca yine İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi paydaşlığında oldukça önemli sportif faaliyetleri çocuklarımıza sunuyoruz” dedi.

Sporu ve sporcuyu her daim desteklediklerini hatırlatan Ürkmezer, “Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi çocuklarımız bizlerin geleceği. Bu nedenle onları tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutup sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirmeliyiz. Bu nedenle bizler çocuklarımız için projeler üretmeye devam edeceğiz. Ben turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

Turnuvada minik futbolculara ödülleri Safranbolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Özcan ve Safranbolu Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Koca ve Yönetim Kurulu tarafından verilirken, Mahalle Muhtarları ile ailelerde çocukları yalnız bırakmadı.