Miniklerin aşure keyfi

Aşure ikramına Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Hayırsever Ali Baltacı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Anaokulu yetkilileri ve veliler de katıldı.

Vali Yardımcısı Abdulhalim Can ve Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, çocuklarla uzun süre sohbet ederken, miniklere okumanın yararlarından bahsettiler. Okul idarecilerinden bilgi alan Can ve Ürkmezer, aşure ikramının ardından sınıflar ziyaret edildi.