Mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde bulunan mobilya atölyelerinin bulunduğu yerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızlıca büyüyerek diğer dükkanlara da sıçramaya devam ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, yangını söndürmek için havadan da yangın helikopteri desteği istendi. Şehri yangın nedeniyle siyah dumanlar kapladı.

Bazı dükkan sahipleri itfaiye erlerinin yangına müdahalesinin yanlış olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.