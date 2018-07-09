Fatih Ürkmezer’in uygulamaya koyduğu, tedavi gören hastalara moral ziyaretleri devam ediyor.

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Safranbolu Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan hasta moral ziyaretleri projesi Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Safranbolu Devlet Hastanesi’ndeki servisleri dolaşarak tedavi olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret eden ekipler hastalara hediyeler götürerek herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.

Hasta moral ziyareti projesiyle ilgili olarak açıklamada bulunan Fatih Ürkmezer, “Hastane ortamı mutluluk ve huzur veren bir yer değildir. Hastaların İhtiyacı olan moral ve motivasyondur.Hem hastaların hem de yakınlarının kısa veya uzun bir süre hastanede kalmaları ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ziyaretlerimizin amacı onlara moral olabilmek, hastalarımızla sohbet ederek ve olabildiğince moral veren konuşmalar yaparak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Tek gayemiz ağızlardan çıkan bir dua ve yüzlerde bir tebessüm oluşturabilmek. O güzel duaları duymak ve gönüllerde olmak gibisi yok. Bütün hastalara Allah’tan acil şifa diliyorum” dedi.

Vatandaşın iyi ve kötü gününde kendilerini yalnız hissetmemeleri için çeşitli projeler geliştiren Fatih Ürkmezer de yoğun iş temposundan fırsat buldukça hastanede tedavi gören hastaları bizzat ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor.