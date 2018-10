Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen doğa kampında motokros yarışları ilginç ödülleriyle ön plana çıktı.

Eflani ilçesi Kadıköy Göletinde 28-30 Eylül tarihleri arasında Müzekent Motosiklet Kulübü tarafından doğa kampı organize edildi. Türkiye'nin her yerinden motor ve doğa severlere açık olan doğa kampında, üç gün boyunca çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenledi. Kampın ikinci gününde düzenlenen motokros yarışlarında motor severler yarışmanın ödülü olan hindiyi kazanmak için kıyasıya mücadele etti. 9 yarışmacının katıldığı hard enduro turunun 4 etaplık yarışmasında bazı yarışmacılar kazalar atlatırken bazıları da motorlarının arızalarından dolayı yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yarışı birinci olarak tamamlayan ve daha önce Türkiye şampiyonlukları da bulunan Rafet Karakuş birincilik ödülü olan hindinin sahibi olurken, Mustafa Türkcan ikinci ve Serdar Şaşmaz ise üçüncü olarak horoz ve tavuk ödülünü almaya hak kazandı.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, etkinliğin Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü tarafından düzenlendiğini ve kendilerinden de alt yapı desteği verebilecekleri konusunda görüş aldıklarını belirterek, "Bizde her türlü desteği verebileceğimizi söyledik. Gördüğünüz gibi benimde beklemediğim bir organizasyon gerçekleşiyor. Ben öncelikle Müzekent Motosiklet Kulübüne böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen misafirlerimiz var. Onlar dün akşam burada konakladılar, son derece memnunlar. Biz böyle organizasyonların geleneksel hale gelmesini arzu ediyoruz” dedi.

"Hindilerini yılbaşına kadar beklesinler"

Eflani Kadıköy Göletinde 2018 yılı Müzekent dostluk ve doğa kampı yaptıklarını ifade eden Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, “Bu çerçevede hard enduro ve soft enduro yarışmalarımız oldu. Bu yarışmada da Türkiye'nin önde gele yarışmacılarından Rafet Karakuş ağabeyimiz çift ödülle birinci oldu. Yine her zamanki gibi maşallahı var. Kampın ikinci günündeyiz, her şey çok güzel gidiyor. Belediyemiz sağ olsun her türlü desteği verdi. Yarışlarımız çok güzel geçti. 4 etaptan oluşan minimum 3 dakikalık tur süresi oluşan bir etabı Rafet ağabeyimiz 9 dakika civarında derece ile bitirdi. Biraz da zor olanı gerçekleştirdi sağ olsun. Etkinliğin güzel geçmesine neden oldular ben kendilerine teşekkür ediyorum. Hindilerini de yılbaşına kadar beklesinler diyoruz” diye konuştu.

"Bu zamana kadar aldığım en ilginç kupaydı”

"Bu zamana kadar aldığım en ilginç kupaydı ve çok ilginç hediye oldu” diyen Rafet Karakuş, "Gerçekten doğa ile iç içeyiz burada. İnanılmaz güzel bir manzarası ve havası var. Güzel bir organizasyondu. İstanbul'dan çıktık geldik. Çünkü motosikleti seviyoruz. Motosikletle uğraşan insanları da seviyoruz. Buna destek amaçlı çıktık geldik buraya. Ben yaklaşık 5 yıldır yarışıyorum. 5-6 tane Türkiye Şampiyonluğum var. 2017'de Türkiye'nin en hızlısı oldum. Bu işe gönül verdik yıllardır yarışıyoruz. Gerçekten güzel bir spor” ifadelerini kullandı.