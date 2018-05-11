Motor tutkunlarına ’güvenli sürüş’ eğitimi

Program Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) ‘in ev sahipliğinde gerçekleşti. Tayfun Gülhan tarafından verilen eğitime, Safranbolu Müze Kent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir ve motor tutkunları katıldı.

Bu tür organizasyonları imkanlar dahilinde desteklediklerini kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Bu organizasyonda bize düşen, motosiklet sevenlere güvenli motosiklet kullanmaları konusunda eğitmen Tayfun Gülhan’ın tecrübelerini iletmesi noktasında yardımcı olmak ve eğitimlerin verileceği alanı tahsis etmektir. Güvenli sürüş kuralları eğitimine katılan motosiklet sevenlere de Kaymakamlık ve Belediye imkanlarıyla, aralarında çekiliş yaparak 15 adet güvenli kask hediye ederek kulübümüze destek olmaya çalıştık” dedi.

Motor tutkunlarına, motosiklette güvenilir sürüş teknikleri anlatan eğitmen Tayfun Gülhan, motosiklet kullanıcılarının kurallara uymaları konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Motor tutkunlarına eğitim vermelerindeki sebeplerinin güvenli motosiklet kullanımı hakkında teknik bilgiler paylaşmak olduğunu belirten Gülhan "Eğitimlerimizde ki amacımız motosiklet kullanırken güvenli olmak ve trafikte diğer tehlikelere karşı önlem almak" diye bilgi verdi.

Safranbolu Müze Kent Kulübü Başkanı Celil Özdemir ise “Eğitim sırasında, trafik kurallarının önemi başta olmak üzere, güvenli motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, kask kullanımının faydaları ile yaşanabilecek motosiklet kazalarının en az hasarla nasıl atlatılabileceğine dair bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı düzenlemiş olduğumuz organizasyonda bize her konuda destek veren Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’e kulübümüz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Müze Kent Motosiklet Kulübü tarafından 28-29-30 Eylül’de ‘Motosiklet Dostluk Festivali’ düzenleneceği belirtildi.