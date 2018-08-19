Motorun ara gazı canından ediyordu: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Kayabaşı Mahallesi meydanındaki kavşakta meydana geldi. İddialara göre Muhteşem A., yanındaki kız arkadaşı ile yolda yürüdüğü sırada Tufan A. motosikletli ile ikilinin yanına yanaştı. Bu sırada motosikletine ara gaz vermesi üzerine yolda yürüyen çift ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışma üzerine Muhteşem A., belindeki silahı çıkartarak çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunlardan birisi yakın mesafeden Tufan A.’nın karın bölgesine isabet etti. Silahla Tufan A.’yı yaralayan Muhteşem A., elindeki silahla yoldan durdurduğu bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Tufan A. ise yoldan geçen başka bir araçla çevredekilerin de yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Tufan A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan Muhteşem A.’yı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.