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27 Ağustos 2018 15:29

Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Karabük’te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

27 Ağustos 2018 15:29


Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Acil durumlar için yapılan emniyet şeridinden Demir Çelik Kavşağı istikametine seyir halinde olan, hatalı bir şekilde emniyet şeridine giriş yapmak isteyen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile aynı istikamette seyir halinde olan Berkay Özışık yönetimindeki 35 HD 987 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Savrulma anı, kazayı gören çevredeki vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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