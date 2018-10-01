Murat Çorbacı, “Etkili bir dernek istiyorsak güçlü olmalıyız”

Safranbolu Öğretmenevinde düzenlenen etkinliğe dernek üyeleri yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve Kardemir Karabükspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yüksel de katıldı.

Dernek Başkanı Murat Çorbacı Karabük'teki Yenicelileri bir çatı altında buluşturmak birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla derneklerini kurduklarını belirterek, “Yeniceli kardeşlerimizin sorununa derdine çözüm bulmak, yenicemizin ihtiyaç talep ve sorunlarını dile getirmek, kamuoyu oluşturmak, ilgili yerlere iletmek ve sizin sesinizi daha gür bir şekilde çıkarmak amacıyla kurulan derneğimizin altıncı ayını geride bıraktık. Derneğimiz Yeniceli dostlarımıza açık olup her türlü düşünceye, fikre açık olup bunu derneğimizin zenginliği olarak görmektedir. Mart ayında kurduğumuz Karabük İli Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğimizin mayıs ayında genel kurulunu, 10 Ağustos'ta dernek büro açılışımızı gerçekleştirdik. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla açılış telaşıyla günün yoğun geçtiğini ve hep beraber bir araya gelemediğimizi konuştuk. Üyelerimizle tanışmak, bir ve beraber olmak, siz değerli dostlarımızın görüş ve önerilerini almak için bu programı düzenledik” dedi.

‘30 öğrenciye 4 bin 500 TL'lik yardım'

Çorbacı genel kurulun ardından fırsat buldukça iş yerlerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyleyerek dernek çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Hemşehrilerimize derneğimizi anlatıp yapmak istediklerimizi anlatıp, kendilerinin düşüncelerini aldık. Bundan sonra program dahilinde hemşehrilerimizi ve üyelerimizi ziyaret etmeye çalışacağız. Derneğimiz ile ilgili çalışmalar yaptık. Yönetim kurulu üyelerimizle iftar programları düzenledik. 15'e yakın hastayı ziyaret ettik, 20'ye yakın düğün programına katıldık. Arkadaşlarımızın iş yeri açılışlarına katıldık. Gidemediğimiz yerlere de çiçek gönderdik. SMS grubu oluşturarak kan ihtiyacı olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını hızlıca duyurduk. Bu benim öğrencim sloganıyla 30 öğrencimize yaklaşık 4 bin 500 TL'lik giyim yardımı yaptık.”

“Etkili bir dernek istiyorsak güçlü olmak zorundayız”

İçişleri Dernek başkanlarının uygun gördüğü başlıklarda proje eğitim çalışmaları kültürel ve yardım faaliyetleri yapmak istediklerini ifade eden Çorbacı “Özellikle proje konusuna büyük önem veriyoruz. Dezavantajlı üyelerimizi, öğrencilerimizi ve gençlerimizi ilgilendiren konularda projeler yapmak farklılık oluşturmak istiyoruz. Ormanları ile ün yapan ve güzel Yenicemiz ile ilgili projeler olabilir. Etkili bir dernek olmak istiyorsak sayımızı arttırmak zorundayız güçlü olmak zorundayız. Hayırseverlerimiz in sayısını arttırmak daha fazla etkinlik yapmak zorundayız. Yükseköğrenimden burs bekleyen öğrencilerimiz var onlara yardımcı olacak finansal yapımızı kurmak durumundayız. Bunları yapabilmek için üyelerimizin aidat ve bağış yardımlarında bekliyoruz zorunlu aidat almayacağız” diye konuştu.