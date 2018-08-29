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29 Ağustos 2018 17:53

MÜSİAD’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi Başkanı Ahmet Nur 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

MÜSİAD’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29 Ağustos 2018 17:53


Başkan Nur mesajında, “Milletimizin tarihine, altın harflerle geçen ve Yüce Türk Milleti’nin azim ve kararlılığının tüm Dünya Uluslarına ilan edildiği bu anlamlı zaferin 94’üncü yıldönümünde, milletimizin göğsünde iman, yüreğinde bağımsızlık ve özgürlük sevdası olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos şanlı tarihimizin en onurlu sayfalarından biridir. Tarihte hiç bir dönem dayatma ve sömürüyü kabul etmeyen bir milletin fertleri olarak bugünkü mevcudiyetimizin yegane dayanağı da aynı şerefli duruştur. Bu şanlı zafer, ulusça birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü tehdit ve saldırı karşısında kenetlenerek, hiç bir gücün, hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun birlik ve bağımsızlığımızı elimizden alınmasına fırsat vermeyeceğimizin simgesi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlar, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, hain darbe teşebbüsü ve kalleş terör saldırılarında hayatını kaybetmiş, vatanımız uğruna canını vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.




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