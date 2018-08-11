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11 Ağustos 2018 12:51

MÜSİAD’dan yeni ekonomik modele tam destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi Başkanı Ahmet Nur, yeni ekonomik model hakkında yaptığı açıklamada cumhurbaşkanının ve ekonomi yönetiminin destekçisi olduklarını belirtti.

MÜSİAD’dan yeni ekonomik modele tam destek

11 Ağustos 2018 12:51


MÜSİAD Karabük Şubesi Başkanı Ahmet Nur yapılan açıklamada, son dönemde Türkiye’nin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınadıklarını belirterek “Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun devlet başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye’nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır” dedi.




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