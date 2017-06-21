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21 Haziran 2017 11:25

MÜSİAD’tan iftar

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesince iftar programı düzenlendi.

MÜSİAD’tan iftar

21 Haziran 2017 11:25


Çebioğlu By Fatih düzenlenen iftar programına Karabük Vali Yardımcısı Gökay Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, MÜSİAD Yurtiçi Teşkilat Başkanı Soner Meşe, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Abalı, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur ve yönetim kurulu üyeleri ile, dair müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş adamları katıldı.


İl Müftüsü Halil Bektaş’ın iftar duasının ardından kısa bir konuşma yapan başkan Ahmet Nur, iftar yemeğine katılanlara teşekkür etti.




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