Mustafa Akçay: “Golü bulduktan sonra süreç lehimize işledi”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Kardemir Karabükspor maçının ardından, "Golü bulduktan sonra süreç lehimize işledi" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Akçay, Kardemir Karabükspor'un genç bir takımla çok iyi mücadele ettiğini ve ilk dakikadan itibaren oyuna hakim olmaya çalıştıklarını belirtti. Akçay, “Bu tip müsabakalarda golü bulduğunuz andan itibaren etkinliğiniz artabilirdi, biz de bunu bulduk. Golü bulduktan sonra da süreç bizim lehimize işledi. Biz elimize geçirdiğimiz müsabakalarda iyi oynadık, bu müsabakada da iyi oynadık. Artık önümüz daha iyi diye düşünüyoruz, inşallah öyle olur” diye konuştu.

“Kulüplerin finans konusunda sağlıklı düşünmediği sürece daha farklı sonuçlarla karşılaşabiliriz” diyen Akçay “Kaliteye, mücadeleye yönelik bir ligimiz var. Yetenekli oyuncu ve özellikle kreatif oyuncu konusunda çok fazla futbolcuya sahip değiliz ligde. Ama yine de mücadele konusunda, organizasyon konusunda, futbolun bazı gerekliliklerini yerine getirme konusunda çok iyi takımlarımızın olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.