Müşterek meslek komiteleri 2.dönem toplantısı yapıldı

Dönem Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı milletvekilleri ve meslek komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyük Kulüp'te gerçekleşen toplantıda Karabük Ticaret ve Sanayi Odası(KTSO) Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz, toplantıya katılan komite üyelerine ve milletvekillerine teşekkür ederek komitelerin verimli çalışmasının Odanın üyelerine verdiği hizmetin kalitesini arttırdığını ifade ederek, “2018 Nisan ayında Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimlerinin yapıldı. Asıl görevimiz bundan sonraki süreçte başladı. Bütün üyelerimizin ve meslek komite üyelerimizin fikir ve görüşlerinize ihtiyacımız var bu görüşler bize ilerleyen zamanlarda yol gösterecektir” dedi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurucu üyesi olarak yürüttüğü Eskipazar İlçesi Hamamlar Köyü Bayındır Köyleri mevkiinde yer alan Karabük Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Emin Demir yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, “Karabük'te huzur ve barışı sağlayıp bir araya gelerek hep beraber üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Şehrimizde kurulu bulunan işletmeler için de gerek ülke ekonomisine, gerekse ilimiz ekonomisine sunmuş olduğunuz katkılar bizleri sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yürütülen projelerin Karabük için çok önemli olduğunu, bu projelerin hayata geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, meslek komitelerinin sorun, talep ve çözüm öneri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından yapılan çalışmaların son durumu hakkında komite üyelerine bilgilendirmelerde bulunmasının ardından toplantı sona erdi.