Müzik bölümü öğrencilerinden keman resitali

“Keman Sınıfı” adının verildiği konserde Gamze Özkan, Sibel Aydoğan, Ezgi Ergün, Onurcan Çelebi, Aşkın Bakbak, Tansu Katırcı, Mehmet Emin Türkel ve Beyzanur Danışmaz isimli öğrenciler Araştırma Görevlisi Şükriye Tuğçe Renda öncülüğünde ve Prof. Dr. Naila Mirzayeva’nın piyanosu eşliğinde yerli ve yabancı eserleri dinleyiciyle buluşturdu.

Konserle ilgili konuşan Araştırma Görevlisi Şükriye Tuğçe Renda, “Tüm dünyada bu tarz etkinlikler yapılmalı. Üniversitemiz bu konuda çok aktif, salonlar sürekli dolu ve bize düşen görev bu etkinlikleri takip etmek” diye konuştu.