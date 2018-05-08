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08 Mayıs 2018 18:30

Müzik bölümü öğrencilerinden keman resitali

Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü son sınıf öğrencileri ile birinci sınıfta öğrenim gören öğrenciler birlikte keman performansı sergiledi.

Müzik bölümü öğrencilerinden keman resitali

08 Mayıs 2018 18:30


“Keman Sınıfı” adının verildiği konserde Gamze Özkan, Sibel Aydoğan, Ezgi Ergün, Onurcan Çelebi, Aşkın Bakbak, Tansu Katırcı, Mehmet Emin Türkel ve Beyzanur Danışmaz isimli öğrenciler Araştırma Görevlisi Şükriye Tuğçe Renda öncülüğünde ve Prof. Dr. Naila Mirzayeva’nın piyanosu eşliğinde yerli ve yabancı eserleri dinleyiciyle buluşturdu.


Konserle ilgili konuşan Araştırma Görevlisi Şükriye Tuğçe Renda, “Tüm dünyada bu tarz etkinlikler yapılmalı. Üniversitemiz bu konuda çok aktif, salonlar sürekli dolu ve bize düşen görev bu etkinlikleri takip etmek” diye konuştu.




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