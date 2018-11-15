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Müzik Okulu ile derslere kısa bir mola

Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) çeşitli kurumlarla ortaklaşa açtığı kurs eğitimlerine Müzik Okulu’nda da devam ediyor.

Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) çeşitli kurumlarla ortaklaşa açtığı kurs eğitimlerine Müzik Okulu'nda da devam ediyor.


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in talimatı doğrultusunda her yaş gurubu çocukların ve gençlerin yetenek ve ilgi alanlarına göre enstrümanların yer aldığı Müzik Okulu'na yoğun ilgi gösteriliyor. Haftanın 7 günü guruplar halinde müzik öğretmenleri tarafından verilen derslerde çocuklar, keman, piyano, bağlama, gitar, çello, org ve vurmalı çalgıların yer aldığı enstrümanları çalmayı öğreniyor.


Müzik Okulunda çocukların yeteneklerine göre istedikleri müzik aletini ücretsiz olarak çalmayı öğrendiklerini kaydeden Ürkmezer, “Belediye ve Kaymakamlık olarak çocuklarımızı birçok alanda geliştirecek projeler hazırlıyoruz; bunlardan biri olan Müzik Okulu, bundan sonra yaz, kış çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetinde olacak. Yazın açtığımız Müzik Okulumuz, Çocuklarımızın 2018-2019 Eğitim- Öğretim döneminde derslere kısa bir mola verip müziğin rahatlatıcı etkisini yaşamaları için kış ayında da eğitimlere devam ediyor''dedi.

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